بيت الزكاة يعلن تحمله مصروفات توصيل المياه والصرف لبيوت الأسر الأولى بالرعاية

كتب لؤى على

وقع بيت الزكاة والصدقات اتفاقا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بهدف توصيل مياه الشرب وخدمة الصرف الصحى لبيوت مستحقى الزكاة والصدقات وللقرى الأولى بالرعاية والأكثر فقرا فى محافظات مصر.

ووقع الاتفاق اللواء عمرو لطفى الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ويأتى التوقيع فى إطار دور بيت الزكاة والصدقات فى توجيه أموال الزكاة والصدقات إلى متسحقيها وضمان الوصول إلى أكبر عدد منهم، ومساهمة من البيت فى تقديم خدمة هامة للفقراء من مستحقى الزكاة والصدقات.

وبموجب الاتفاق سيتم تركيب وصلات المياه وخدمة الصرف الصحي للمستحقين، بشرط أن يكونوا محرومين من الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، ويتولى بيت الزكاة والصدقات تحديد الأسر المستحقة من خلال البحث الاجتماعي الذي يجريه الباحثون التابعون للبيت، للتأكد من ضمان وصول هذه الخدمة لمستحقي الزكاة والصدقات.

ويتحمل البيت مصروفات تركيب العدادات، تكلفة الوصلات وكافة المصروفات الخاصة بتوصيل مياه الشرب النظيفة وخدمة الصرف الصحي لبيوت الفقراء من مستحقي الزكاة والصدقات على أن يتم التركيب من خلال الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركاتها التابعة في كافة محافظات الجمهورية.