بعد الحكم على المتهمين.. ماذا قال الطب الشرعى عن "طالب الرحاب"؟

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"، بالإعدام شنقاً للمتهم الأول بقتل طالب الرحاب، والسجن المؤبد لـ"حبيبة" خطيبة طالب الرحاب، والسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين.

يعيد اليوم السابع أقوال المتهمين طبقا لتحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالب الرحاب".

وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه "بسام أسامة محمد"، أن الجثة وجدت لذكر فى حوالى العقد الثالث من العمر بحالة متقدمة من التعفن الرمى، ووجدت مكبلة اليدين والقدمين للخلف، والوجه مغطى بلاصق بلاستيكى يغطى الفم والأنف بأحكام.

وأضاف التقرير، أنه لم يتبين بعموم الجثمان على حالته من التعفن ثمة آثار إصابة حديثة تشير إلى حدوث عنف جنائى أو مقاومة، مشيرًا إلى أنه بإجراء الصفة التشريحية على حالة الجثمان من تعفن، لم يتبين ثمة علامات مرضية أو إصابات ظاهرة التى من شأنها إحداث الوفاة.

كما ورد تقرير المعمل الكيميائى يفيد بسلبية الفحص للعينات المرسلة للمواد المطلوبة بصلب التقرير، وبالتالى "أنه مما سبق وتقدم ونظرًا لما كان عليه الجثمان من تعفن، فإنه يتعذر الجزم فنيا بسبب الوفاة، إلا أنه ونظرًا لما وجد عليه الجثمان من تقييد لليدين والقدمين وتغطية الفم والأنف بأحكام، فإنه لا يوجد لدينا فنيًا ما يمنع جواز حدوث الوفاة نتيجة سد المسالك الهوائية العليا، ولا يوجد لدينا فنيًا ما يتنافى مع التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة باعترافات المتهم

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

كان النائب العام، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

وباستجوابه اعترف المتهم الأول تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.