بسبب الكلام فى السياسة.. معلمتان فى ليتوانيا يستقيلان لتأييدهما روسيا

وكالات

قدمت معلمتا مدرستين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس استقالاتهما من التدريس، بعدما أعلنتا في وقت سابق تأييدهما ومساندتهما لسياسة روسيا، فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.

أعلن عن ذلك عمدة العاصمة الليتوانية فيلنيوس، توماس غولبيناس، اليوم الخميس، وقال إن المعلمتين قدمتا استقالتهما "بشكل طوعي"، مشيرا إلى أن إدارته تتشاور مع

محامين لحرمان هاتين المعلمتين من إمكانية العمل في المؤسسات التعليمية الأخرى.

وذكر عمدة العاصمة أن معلومات وصلت في وقت سابق حول قيام معلمتين في الفصل بالإدلاء بآرائهما حول الوضع في أوكرانيا والتعبير عن دعمهما للسياسة الروسية في هذا الخصوص، وكذلك نشر مثل هذه الآراء في وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت السلطات المدارس ولجان الأولياء إلى "إبلاغ المؤسسات التعليمية في العاصمة، حول مثل هذه الحالات".