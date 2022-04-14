بتكلفة 111 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه الشرب والصرف بسوهاج إنه فى إطار خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والتى تستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين جارى أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه طهطا السطحية المرشحة، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وتغذى مدينة طهطا.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن تكلفة الإحلال والتجديد للمحطة 111 مليون جنيه منها 26 مليون جنيه من خطة الإحلال والتجديد بالشركة و85 مليون جنيه من خطة البنك الدولى للتنمية المحلية.

وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد والأعمال المدنية والكهروميكانيك لمأخذ المحطة وطلمبات المرشحة ومبنى بئر التوزيع والمروقات وبيارة غسيل الخزان الأرضى هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد الخزان الأرضي وتغير خط دخول العكرة قطر 24 بوصة، وكذلك تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيك لمعمل المحطة وتوفير احدث الأجهزة المعملية.



تجديد محطة مياه طهطا السطحية المرشحة بسوهاج



تجديد محطة مياه طهطا السطحية المرشحة



أعمال إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية المرشحة



إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية المرشحة



إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية المرشحة