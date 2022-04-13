مياه سوهاج تناقش خطة "القرض الدوار" لتنفيذ وصلات منزلية بقرى حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا، ضم مسئولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لبحث خطة عمل مشروع "القرض الدوار" خلال الفترة القادمة.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه سيتم من خلال المشروع تنفيذ وصلات منزلية وتركيب عدادات مسبقة الدفع للآسر الأولى بالرعاية وتقسيطها على المستفيدين على مدة 4 سنوات، وذلك بالمناطق المحرومة بالقرى الجارى بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى انه فى وقت سابق تم تنفيذ 6042 وصلة مياه شرب وصرف صحى منزلية من خلال مشرع القرض الدوار بمراكز طما وساقلته وجهينة ودار السلام وطهطا وأخميم والبلينا والمراغة وسوهاج وذلك للأسر الآولى بالرعاية.