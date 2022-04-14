بتفويض من ترامب.. محاميا البيت الأبيض السابقان يلتقيان لجنة تحقيقات الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن اثنين من كبار محاميى البيت الأبيض فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، التقيا بلجنة تحقيقات الكونجرس بمجلس النواب الأمريكى، بعد أن فوضهما ترامب بالتواصل مع اللجنة، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المستشار القانونى السابق للبيت الأبيض بات كيبولون، وباتريك فيلبين، الذى كان نائبه قد التقيا بشكل منفصل مع اللجنة.

ولم يتضح بعد حجم المعلومات التى قدمها كلاهما للجنة أو ما أخبراها به، إلا أنهما كانا حاضرين فى لحظات رئيسية فى الفترة التى سبقت اقتحام مبنى الكابيتول فى السادس من يناير 2021، بما فى ذلك المحادثات والاجتماعات التى ناقش فيها ترامب استخدام صلاحيات منصبه لمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات.

ويضاف كلاهما إلى أكثر من 20 من مسئولى البيت الأبيض السابقين الذين وافقوا على الرد على أسئلة اللجنة.

ولم يكن أيا من كيبولون أو فيلبين تحت القسم، ولم يتم كتابة مقابلاتهما، إلا أن كليهما يمكن أن يعود لإجراء مقابلات رسمية فى وقت لاحق.

وجاءت المقابلات فى الوقت الذى علمت فيه اللجنة من هيئة المحفوظات الوطنية أن النواب يمكن أن يتلقوا وثائق إضافية من البيت الأبيض فى حكم ترامب، بعدما رفض الرئيس بايدن فرض الامتياز التنفيذى عليهم.

وفى خطاب أمس الأربعاء، قال مسئول هيئة المحفوظات الوطنية ديفيد فيريرو لترامب، إن سيسلم مجموعة جديدة من التسجيلات للجنة فى غضون 15 يوما ما لم يتم منعها بأمر قضائى. وكتب ترامب للهيئة فى فبراير يقول إنه استخدم الامتياز التنفيذى على أكثر من ألف من الوثائق التى تمتلكها.