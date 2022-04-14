بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 47 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 47 خطباء مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 31 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 16، وبيانهم كالتالي:
أولًا: اعتماد (31) خطيبًا جديدًا ، منهم (24) على بند التحسين ، وهم:
1. ممدوح يوسف محمد السيد - الإسكندرية
2. محمد هلال محمد سيد - أسيوط
3. جمال سليمان حسن أحمد - الأقصر
4. عبد الله شرقاوي محمد حسن - البحر الأحمر
5. طلعت حسن محمد الكردي - البحيرة
6. رجب سليمان عثمان علي مصطفى - الدقهلية
7. محمد محمد خضر رزق - الدقهلية
8. السمان محمد الأنور محمد السمان - سوهاج
9. محمد أحمد محمود محمد عطيوي - سوهاج
10. سعد حسن سعد أبو فرج - الغربية
11. فتحي عيد خير الله البهوتي - الغربية
12. مراد فوزي طه أحمد أبو زيد - الغربية
13. رجب محمد عيسوي مرزوق - الفيوم
14. محمد أحمد رجب جنيدي - الفيوم
15. طارق محمد عبد المنعم أحمد - القاهرة
16. عبد الرحمن عبد الواحد سيد محمد - القاهرة
17. علي أحمد محمود خشبة - القاهرة
18. مرسي أحمد محمد حمودة - القاهرة
19. عبد الهادي محمد رمضان نور الدين - القليوبية
20. صلاح الدين محمد السيد حجر - كفر الشيخ
21. أسامة فرماوي عبد العال سعد - المنوفية
22. جمال إبراهيم عبد الرحمن محمد بدر - المنوفية
23. عبد المرضي محمد معوض الطملاوي - المنوفية
24. جمال عبد العزيز محمد حسن - المنيا
ومنهم (7) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. علي أحمد علي هندي - الإسكندرية
2. صلاح علي عبد العال علي - الشرقية
3. عبد الفتاح أحمد عبدالغفار محمد - الشرقية
4. محمد عبد الله متولي إبراهيم - القاهرة
5. عبد الصبور عبد العزيز الرصاص الرصاص - المنوفية
6. علي محمد سليم عليوة - المنوفية
7. محمد فهمي أحمد عيسى الخولي - المنوفية
ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (16) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش منهم (14) على بند التحسين، وهم:
1. علي محمد خالد موسى - الإسماعيلية
2. حسن أحمد محمد حسانين - أسيوط
3. عبد الرازق هاشم خالد حماد - أسيوط
4. أحمد سعد إسماعيل بركات - البحيرة
5. ضيف شحاته محمد شرف - البحيرة
6. محمد حمدان جودة محمود - بني سويف
7. منير عبد التواب مراد محمد - بني سويف
8. حماد محمد عبد اللطيف مصطفى - الجيزة
9. عيد شعبان حسين جمعة - الجيزة
10. مختار عبد العزيز السيد تمام - سوهاج
11. إبراهيم محمد حسن إبراهيم - القاهرة
12. رجب عبد الستار سليمان مازن - المنوفية
13. صلاح أبو طالب عبد الرحمن شرف - المنوفية
14. علي إبراهيم علي محمد - المنيا
ومنهم (2) كخطيبي مكافأة ، ويحق لهما بعد ثلاثة أشهر التقدم لتعديل وضعهما ليكون على بند التحسين، وهما:
1. حسين محمد كامل حميدة - بني سويف
2. محمد محمد أمين محمد عبد العال - بني سويف
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