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بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 47 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

الخميس، 14 أبريل 2022 10:50 م
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 47 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 47 خطباء مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 31 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 16، وبيانهم كالتالي: 

 
أولًا: اعتماد (31) خطيبًا جديدًا ، منهم (24) على بند التحسين ، وهم:
1. ممدوح يوسف محمد السيد  - الإسكندرية
2. محمد هلال محمد سيد - أسيوط
3. جمال سليمان حسن أحمد - الأقصر
4. عبد الله شرقاوي محمد حسن - البحر الأحمر
5. طلعت حسن محمد الكردي - البحيرة
6. رجب سليمان عثمان علي مصطفى - الدقهلية
7. محمد محمد خضر رزق - الدقهلية
8. السمان محمد الأنور محمد السمان - سوهاج
9. محمد أحمد محمود محمد عطيوي - سوهاج
10. سعد حسن سعد أبو فرج - الغربية
11. فتحي عيد خير الله البهوتي - الغربية
12. مراد فوزي طه أحمد أبو زيد - الغربية
13. رجب محمد عيسوي مرزوق - الفيوم
14. محمد أحمد رجب جنيدي - الفيوم
15. طارق محمد عبد المنعم أحمد - القاهرة
16. عبد الرحمن عبد الواحد سيد محمد - القاهرة
17. علي أحمد محمود خشبة - القاهرة
18. مرسي أحمد محمد حمودة - القاهرة
19. عبد الهادي محمد رمضان نور الدين - القليوبية
20. صلاح الدين محمد السيد حجر - كفر الشيخ
21. أسامة فرماوي عبد العال سعد - المنوفية
22. جمال إبراهيم عبد الرحمن محمد بدر - المنوفية
23. عبد المرضي محمد معوض الطملاوي - المنوفية
24. جمال عبد العزيز محمد حسن - المنيا 
 
ومنهم (7) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
1. علي أحمد علي هندي - الإسكندرية
2. صلاح علي عبد العال علي - الشرقية
3. عبد الفتاح أحمد عبدالغفار محمد - الشرقية
4. محمد عبد الله متولي إبراهيم - القاهرة
5. عبد الصبور عبد العزيز الرصاص الرصاص - المنوفية
6. علي محمد سليم عليوة - المنوفية
7. محمد فهمي أحمد عيسى الخولي - المنوفية 
 
ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (16) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش منهم (14) على بند التحسين، وهم:
1. علي محمد خالد موسى - الإسماعيلية
2. حسن أحمد محمد حسانين - أسيوط
3. عبد الرازق هاشم خالد حماد - أسيوط
4. أحمد سعد إسماعيل بركات - البحيرة
5. ضيف شحاته محمد شرف - البحيرة
6. محمد حمدان جودة محمود  - بني سويف
7. منير عبد التواب مراد محمد - بني سويف
8. حماد محمد عبد اللطيف مصطفى - الجيزة
9. عيد شعبان حسين جمعة - الجيزة
10. مختار عبد العزيز السيد تمام - سوهاج
11. إبراهيم محمد حسن إبراهيم - القاهرة
12. رجب عبد الستار سليمان مازن - المنوفية
13. صلاح أبو طالب عبد الرحمن شرف - المنوفية
14. علي إبراهيم علي محمد - المنيا 
 
ومنهم (2) كخطيبي مكافأة ، ويحق لهما بعد ثلاثة أشهر التقدم لتعديل وضعهما ليكون على بند التحسين، وهما:
1. حسين محمد كامل حميدة - بني سويف
2. محمد محمد أمين محمد عبد العال - بني سويف 
 
 

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