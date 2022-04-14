النقل تتابع أعمال التنفيذ النهائية بمشروع مترو "العتبة - الكيت كات"

كتب رضا حبيشى

تابعت وزارة النقل وقيادات هيئة الأنفاق معدلات تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق مروراً بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية ثم تعبر أسفل نهر النيل مروراً بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة مروراً بشارعى البوهي والقومية العربية وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.

بدأت الجولة بتفقد أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وتقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر و 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة كما أن المحطة وباقي المحطات مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوجد بمحطة ناصر 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة و يوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم كما يوجد بالمحطة عدد 7 دورات مياة مخصص إحداها لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستقل المسئولون جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول والذي يمتد من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) مرورا بالنفق اسفل نهر من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة و اطلع الوزير على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الاول تمهيدا للافتتاحه خلال الموعد المخطط.

وتابعت وزارة النقل معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج.

وتابع المسئولون أن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة مروراً بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور) ]ووجهت الوزارة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية مع الاستغلال الاستثماري الامثل لكافة المحطات .

جدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي) ويتم تنفيذه على أربعة مراحل وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطـول 17.7 كم وعدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية).

كما يحقق الخط الثالث تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 65 فدان وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات كما إنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجري حالياً توريد 32 قطار جديد مطابقى لأعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة لإستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب بعد إفتتاح المرحلة الرابعة وكذلك بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المرحلة حيث تم توريد عدد 21 قطار دخل الخدمة منهم عدد 14 قطار كما تم توريد مكونات 5 قطارات جاري تجميع اول قطارين منهم في مصنع سيماف ، كما أنه وبعد إكتمال تنفيذ الخط الثالث سينقل حوالى 1.5 مليون راكب / يومياً .