القومى للمرأة ينعى ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات

كتب محمود راغب

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه، ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات التى وافتها المنية اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص حزنها واسفها لفقدان الراحلة مؤكدة اننا فقدنا رائدة من رواد العمل المصرفى فى مصر ورمزا نسائيًا قدمت خبراتها المصرفية على مدار 37 عاما، على المستوى العربي والدولى وصنعت قصة نجاح عظيمة نفخر بها جميعا.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي وعضوات وأعضاء المجلس بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويسكنها فسيح جناته ، و يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

وانا لله وانا اليه راجعون