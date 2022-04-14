اليوم السابع
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"القومى للمرأة بكفر الشيخ" يدرب 1800 سيدة بقرى حياة كريمة فى مجال ريادة الأعمال

الخميس، 14 أبريل 2022 10:24 م
"القومى للمرأة بكفر الشيخ" يدرب 1800 سيدة بقرى حياة كريمة فى مجال ريادة الأعمال تدريب السيدات على ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بمطوبس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، من تنفيذ  72 دورة تدريبة برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ من خلال فعاليات برنامج ريادة الأعمال والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، مستهدفة تدريب 1800 سيدة بقرى مركز مطوبس "حياة كريمة"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، إن البرنامج التدريبي تضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، والتعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما المحور الأول ويتمثل في التمكين الاقتصادى للمرأة و المحور الثاني ويتمثل في الجانب الثقافي والتوعوي والتعليم.

 

تدريب السيدات على ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ
تدريب السيدات على ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ

 

تدريب السيدات على ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بمطوبس
تدريب السيدات على ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بمطوبس

 

تدريب سيدات قرى حياة كريمة بمطوبس
تدريب سيدات قرى حياة كريمة بمطوبس

 

جانب من تدريب السيدات على ريادة الاعمال
جانب من تدريب السيدات على ريادة الاعمال

 

جانب من الدورات
جانب من الدورات

 

دورات تدريبية لريادة اعمال سيدات مطوبس
دورات تدريبية لريادة اعمال سيدات مطوبس

 

دورات لتكين المرأة لريادة الأعمال بقرى حياة كريمة
دورات لتكين المرأة لريادة الأعمال بقرى حياة كريمة

 


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