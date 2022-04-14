"الفضاء الأوروبية" توقف التعاون مع روسيا فى إرسال البعثات للقمر

فاطمة شوقى

قررت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أمس الأربعاء، تعليق تعاونها مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في إرسال بعثات للقمر، بسبب استمرار الحرب فى اوكرانيا، والعقوبات المفروضة على هذا البلد يجعل التعاون المشترك مستحيلا، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

وقالت المنظمة الأوروبية في ختام اجتماع مجلسها إن "العدوان الروسي على أوكرانيا والعقوبات الناتجة عنه يمثلان تغييرا جوهريا في الظروف ويجعل من المستحيل على وكالة الفضاء الأوروبية تنفيذ التعاون القمري المخطط له".

ووفقًا لبيان وكالة الفضاء الأوروبية، سيتم إيقاف أنشطة التعاون لبعثات القمر Luna-25 و 26 و 27، بالطريقة نفسها التي تم القيام بها في مشروع ExoMars، لأن الوضع الحالي يجعل من المستحيل على وكالة الفضاء الأوروبية العمل معًا.

القمر 25، كان من المقرر اطلاقه فى منتصف العام الجارى 2022، وسيتم سيتم التقاط صور التضاريس بكاميرا Pilot-D الأوروبية، المصممة خصيصًا لحظة الهبوط، باستخدام البيانات التي تم جمعها لـ ESA للهبوط على القمر الصناعي مرة أخرى "بدقة عالية وتجنب الخطر "باستخدام التكنولوجيا الأوروبية.



القمر 25

بعد ذلك بعامين ، سيتم إرسال المركبة المدارية القمر 26 ، Luna-26 حول القمر الصناعي لإجراء قياسات علمية عن بُعد وكتتابع اتصالات محتمل لمهمة الهبوط التالية.

وبعد عام ، سيتم إطلاق قمر 27 Luna-27 ، وهي مركبة هبوط أكبر من سابقتها قمر 25 ، Luna-25 ، والتي ستطير إلى موقع هبوط "أكثر صعوبة" بالقرب من القطب الجنوبي للقمر باستخدام نظام ملاحة.



القمر 27

ستقوم هذه المعدات البصرية بمعالجة صور السطح باستخدام جهاز كمبيوتر داخل المركبة الفضائية ، وتحديد المعالم مثل الحفر أثناء الهبوط ، ومقارنتها بقاعدة البيانات ، باستخدام جميع المعلومات للعثور على نهج "مثالي" لهبوطها النهائي. على القمر ، وبالتالي دراسة تكوين التربة بالقرب من القطب ، بحثًا عن تركيزات المياه المجمدة.

في الوقت الحالي ، علقت اوروبا إطلاق مهمة ExoMars إلى المريخ ، والتي كان من المقرر إجراؤها في سبتمبر ، بسبب الحاجة إلى استخدام صواريخ بروتون الروسية.



صاروخ روسى

كما رفضت الدولة الروسية في بداية شهر مارس إطلاق الأقمار الصناعية OneWeb، وهي مسابقة Starlink، المستمدة من العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة بعد بدء النزاع المسلح في أوكرانيا، بينما كانت على متن محطة الفضاء الدولية، قررت Roscosmos لوقف التجارب المشتركة مع ألمانيا.

وأشار خبراء إلى النتائج السلبية على قطاع الفضاء الاوروبى ، حيث أن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بإطلاق أقمار Galileo بشكل مستقل، ولهذا فهناك حاجة لصواريخ سويوز الروسية، تعليق التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا سيتسبب بفشل العديد من المشاريع في وقت واحد بما في ذلك تجديد وتحديث نظم الأقمار الصناعية، وستسبب تعطيل المهمة المشتركة بين ESA وروس كوسموس لإرسال بعثات إلى المريخ".