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العربية: 341 قتيلا و41 ألف متضرر بفيضانات جنوب أفريقيا

الخميس، 14 أبريل 2022 07:10 م
العربية: 341 قتيلا و41 ألف متضرر بفيضانات جنوب أفريقيا فيضانات - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط341  قتيلاً و41 ألف متضرر فى فيضانات جنوب أفريقيا.

وفى وقت سابق، زار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، عائلات ضحايا الفيضانات المدمرة التى اجتاحت مدينة ديربان الساحلية، وهي المدينة الرئيسية في كوازولو ناتال (شرق) ومركز الكارثة.

ووصف رامابوزا، الفيضانات المميتة التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية لبلاده بأنها "كارثة"، وتعهد بتقديم مساعدة حكومية لوالد فقد أطفاله الأربعة إثر إنهيار جزء من منزلهم.

وقال "رامابوزا" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن "الجسور والطرق انهارت ومات أشخاص.. هذه كارثة ذات أبعاد هائلة وأن إحدى العائلات فقدت 10 من أفرادها".

ومن جانبها، قالت "نونالا ندلوفو" المتحدثة باسم الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في جنوب إفريقيا، إن حصيلة قتلى كارثة الفيضانات في "كوازولو ناتال" ارتفعت إلى 306 قتلى..موضحة أن هذه الكارثة التي أودت بهذا العدد من الأشخاص من أحلك اللحظات في تاريخ"كوازولو ناتال".


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