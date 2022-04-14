وهي المدينة الرئيسية في كوازولو ناتال (شرق) ومركز الكارثة.

ووصف رامابوزا، الفيضانات المميتة التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية لبلاده بأنها "كارثة"، وتعهد بتقديم مساعدة حكومية لوالد فقد أطفاله الأربعة إثر إنهيار جزء من منزلهم.

وقال "رامابوزا" - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن "الجسور والطرق انهرت ومات أشخاص... هذه كارثة ذات أبعاد هائلة وأن إحدى العائلات فقدت 10 من أفرادها".

ومن جانبها، قالت "نونالا ندلوفو" المتحدثة باسم الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في جنوب إفريقيا، إن حصيلة قتلى كارثة الفيضانات في "كوازولو ناتال" ارتفعت إلى 306 قتلى..موضحة أن هذه الكارثة التي أودت بهذا العدد من الأشخاص من أحلك اللحظات في تاريخ" /كوازولو ناتال/.

وتمت تعبئة الجيش لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء، وخاصة بعد تدمير آلاف المنازل وتضرر 140 مدرسة على الأقل بحسب السلطات المحلية.

يذكر أن الأمطار الغزيرة أدت لانقطاع التيار الكهربائي وتعطل إمدادات المياه وتعليق العمل في خطوط السكك الحديد، فضلا عن طلب السلطات من السكان عدم التنقل.

وفي عام 2019، أودت الفيضانات في المنطقة ومقاطعة الكاب الشرقية المجاورة بحياة 70 شخصا ودمرت الكثير من القرى الساحلية في انزلاقات طينية.