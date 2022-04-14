العراق: العثور على كمية من المتفجرات ضمن عملية "المطرقة الحديدية"

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، العثور على عدد من الأوكار والأنفاق التي تحتوى على كمية كبيرة من المتفجرات، في إطار عملية "المطرقة الحديدية" الأمنية الموسعة والشاملة في محافظة كركوك.



وذكر بيان للخلية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن عملية (المطرقة الحديدية)، التي انطلقت أمس بإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، أسفرت عن العثور، ضمن محور الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، على وكرين بداخلهما 5 عبوات ناسفة، أسفل قرية المبدد مع حافة وادي زغيتون.



كما تم، ضمن محور الفرقة 8 لواء 45 قوات خاصة، تدمير 5 أوكار و3 أنفاق، والعثور على 5 عبوات قمعية و16 عبوة ناسفة على شكل قذائف وقنابر هاون مختلفة و10 قراصات تفجير العبوات و15 قداحة تفجير عبوات و7 سبح تفجير عبوات وأسلاك تفجير بطول 20 متراً و 52 كغم من نترات الأمونيا التي تستخدم في صنع العبوات.