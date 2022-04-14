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السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المقرر تحركها 28 رمضان

الخميس، 14 أبريل 2022 01:00 ص
السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المقرر تحركها 28 رمضان قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم طرح الحجز مقاعد قطارات عيد الفطر المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية المقرر تحركها يوم 29 إبريل الموافق 28 رمضان.

وتطرح هيئة السكة الحديد للحجز أمام الجمهور غدا الجمعة مقاعد القطارات المقرر قيامها 30 إبريل الموافق 29 رمضان، وتستعد للدفع بقطارات إضافية خلال الأسبوع الأخير من رمضان لتعمل مع القطارات المجدولة وستطرح تذاكرها للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.

وحددت هيئة السكة الحديد قواعد حجز مقاعد القطارات المكيفة المدرجة بجداول التشغيل اليومية لتتضمن الحجز قبل السفر بـ 14 يوميا، على أن يكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى لكل راكب وإتاحة 4 تذاكر فقط لكل راكب كحد أقصى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة أمام شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية لمواجهة محاولات تسريب تذاكر فترة العيد وبيعها بالسوق السوداء. 

 

 

 


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اليوم السابع بلس

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