الرئيس الصينى يطالب ببذل الجهود للارتقاء بمركز إطلاق مركبات فضاء

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طالب الرئيس الصيني شي جين بينج، ببذل الجهود للارتقاء بمركز إطلاق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد إلى معايير عالمية رائدة.

جاءت تصريحات الرئيس شي خلال تفقده مركز "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية؛ حيث تفقد برج الإطلاق ومرافق أخرى، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الخميس

وأشاد الرئيس الصيني بسلسلة من مهمات الفضاء الرئيسية التي تم إطلاقها من المركز، من بينها إطلاق "الوحدة تيانخه"، وهي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، ومهمة "تشانغ آه-5" القمرية، ومسبار "تيانون-1" لاستكشاف المريخ.

وأوضح شي أن "ونتشانغ" هو مركز إطلاق الجيل الجديد من الصواريخ الحاملة الصينية عالية الدفع، ورأس جسر لاستكشاف البلاد للفضاء السحيق.

وقال شي إن مركز الإطلاق يجب أن يواصل التطلع إلى تحقيق أقصى مراحل التطور الفضائي العالمي والاحتياجات الإستراتيجية الرئيسية لصناعة الفضاء في الصين، وأن يعزز قدراته الحديثة في مجال الإطلاق الفضائي بشكل شامل.

ومن المقرر أن تستكمل الصين بناء محطتها الفضائية هذا العام، وسيتم إطلاق مركبتي الشحن الفضائي "تيانتشو-4" و"تيانتشو-5"، والوحدتين المختبريتين "ونتيان" و"منغتيان"، من ونتشانغ.

وأكد شي أنه يتعين على مركز الإطلاق بذل جهود دقيقة لضمان النجاح الكامل لتلك المهام الفضائية.