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الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد الحربى موسكفا فى البحر الأسود

الخميس، 14 أبريل 2022 10:30 م
الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد الحربى موسكفا فى البحر الأسود أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن غرق الطراد الحربي موسكفا في البحر الأسود، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الطراد الحربي "موسكفا" غرق أثناء سحبه في جو عاصف ومن جراء الأضرار التي أصابته بالحريق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بتوحيد المجتمع الدولي بشكل فعال وسريع ضد روسيا، متابعا: لن أعلق على الجانب الاستخباراتي في حرب أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نجحنا خلال أيام في فرض عقوبات كبيرة ضد روسيا، موضحا أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر أشهر".

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "عبرنا عن قلقنا من موقف الصين إزاء الحرب في أوكرانيا"، مستطردا: "ما زلنا ننسق مع الروس بمسائل عدة بينها النووية والمحطة الفضائية الدولية".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن تغيير السلطة في روسيا مسؤولية الشعب الروسي وحده، موضحا أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إزاحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن السلطة كان شخصيا.


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