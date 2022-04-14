وقال ميزينتسيف - حسبما أوردت وكالة /سبوتنيك/ الروسية - "عبر الممر الإنساني إلى الشرق من ماريوبول، بدون أي مشاركة من الجانب الأوكراني، تم إنقاذ 138014 شخصًا، بينهم 815 شخصا خلال اليوم الماضي".



وأعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف - أمس - تحرير ميناء ماريوبول بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف" النازية في إطار العملية العسكرية الخاصة.



وقال كوناشينكوف: "في مدينة ماريوبول، تم تحرير الميناء التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة (آزوف) النازية".

وأشار إلى أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب.