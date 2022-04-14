التشيك تخفف قيود "كورونا" وتلغى قرار ارتداء الكمامات فى المواصلات العامة

أ.ش.أ

أعلنت السلطات التشيكية أنه اعتبارا من اليوم الخميس، لم يعد من الملزم ارتداء الكمامات الواقية في المواصلات العامة، وذلك في إطار تخفيف قيود فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بعد تراجع أعداد الإصابات اليومية.

وقال وزير الصحة فلاستيميل فاليك حسبما ذكر راديو (براغ الدولي)، "إنه لا يزال من الملزم ارتداء الكمامات في المؤسسات الصحية والاجتماعية".. داعيا المواطنين على مواصلة ارتداء الكمامات في المواصلات العامة والأماكن المزدحمة حفاظا على صحتهم.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى حاجز الـ 3 ملايين حالة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 39 ألف حالة