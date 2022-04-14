التحفظ على 10 أطنان سلع متنوعة وإحالة 76 محضرا للنيابة بالدقهلية.. صور

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق بنطاق مراكز بلقاس والمنصورة وشربين والمطرية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وتم تحرير 76 محضرا بالمخالفات وتم التحفظ على 10 طن و100 كيلو سلع متنوعة وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية نطاق مراكز بلقاس والمنصورة وشربين والتقرير الذى عرضه محمد حمص رئيس مركز المطرية فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين انه فى مجال المخابز، تم تحرير 17محضر نقص وزن و5محاضر مواصفات ومحضر تصرف 15شيكاره ومحضر تجميع 2شيكاره و2محضر اختراق نظام ومبيعات وهميه ومحضر توقف بدون إذن رسمى وفى مجال الاسواق تم تحرير 10محاضر عدم اعلان عن الأسعار و6محاضر ذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على 290 كجم لحوم وعدد 3 محاضر بضاعه مجهولة المصدر وتم التحفظ على 600كجم سمن نباتى و5طن دقيق 72% و 25 عبوات طلاء ومحضر غش تجارى وتم التحفظ على 2.5طن ملبن وعن البدالين التموينين فقد تم تحرير 2محضر غلق فى مواعيد العمل الرسمى وعدم إعلان عن اسعار مقررات تموينيه ومحضر تجميع سلع تموينيه وتحريز 2طن سكر وطن زيت..

وفى ذات السياق اوضح رئيس مركز المطرية ان اللجان الخماسية للمرور على المحلات والاسواق بنطاق المركز أسفرت عن ضبط كميه 820 قطعه ألعاب نارية تستخدم فى الافراح وتتسبب فى إزعاج المواطنين حيث وتم تحرير المحضر اللازم بشأنها كم تم تحرير 25محضر متنوع وإعدام كمية 92 كجم اغذيه متغيره فى خواصها الطبيعية.

ووجه "مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.