محافظ الدقهلية يحيل 34 محضر مخالفات تموينية بالمخابز والأسواق إلى النيابة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق بنطاق مركزي المنصورة وشربين أسفرت عن ضبط عديد من المخالفات وتم تحرير 34 محضرا بالمخالفات وقرر " مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية نطاق مركزي المنصورة وشربين .

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير11محضر نقص وزن لرغيف الخبز ومحضر مبيعات وهميه عدد196680رغيف ومحضر مبيعات وهمية 102300رغيف ومحضر تجميع 2شيكاره ومحضر تصرف 15شيكاره و3محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5محاضر توقف بدون إذن و2محضر غلق بدال تموينى ومحضر عدم إعلان عن الاسعار للأسواق ومحضر عدم إعلان عن الاسعار بدال ومحضر تجميع 2طن سكر وطن زيت تموينى زنه واحد لتر و6محاضر ذبح خارج السلخانه والتحفظ علي 290كجم لحم مضبوطات.

ووجه"مختار" لوكيل وزارة التموين بالدقهلية بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها ، مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى ،





























