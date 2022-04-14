وأضاف :" أن الخطة تقتضي تدريب مجموعة صغيرة من القوات الأوكرانية خارج بلادهم وإرسالهم إلى داخل أوكرانيا للإشراف على تدريب الأوكرانيين".

وأشار كيربي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أن المساعدات العسكرية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا هي السابعة من نوعها التي يقدمها البنتاجون للأوكرانيين منذ أغسطس الماضي، لافتا إلى بعض المعدات لدعم القدرات والتجهيزات التي تم تقديمها في السابق لأوكرانيا، وبعضها معدات جديدة لم يسبق إرسالها.

وأوضح أن الحزمة تضم 11 مروحية و300 مسيرة من طراز "سويتش بليد"، فضلًا عن معدات جنود ومعدات للوقاية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية، وأسلحة نوعية جديدة كاسرة للتوازن مثل مدافع هاوتزر ورادارات المضادة للمدافع.

ولفت إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية التي وصلت إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية وصلت إلى ملياري و600 مليون دولار.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، أمس، أن إدارته ستمنح مبلغ 800 مليون دولار كمساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك المدفعية والمروحيات وناقلات الجند المدرعة.