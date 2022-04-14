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البنتاجون: ابتعاد سفن روسية شمال البحر الأسود عن السواحل تجنبًا لاستهدافها

الخميس، 14 أبريل 2022 05:51 م
البنتاجون: ابتعاد سفن روسية شمال البحر الأسود عن السواحل تجنبًا لاستهدافها البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن عددا من السفن الروسية شمال البحر الأسود ابتعدت عن السواحل تجنبا لاستهدافها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن النيران ما زالت مندلعة على متن السفينة الروسية موسكفا.

ورجح المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية سحب روسيا سفينة موسكفا نحو ميناء سيفاستوبول، موضحا أن روسيا ما زالت تكافح الحريق على متن سفينة موسكفا.

وفى وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تداعيات محاولات الغرب إقصاء بلاده من سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات واستبدال شركات الطاقة الروسية سيؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول صناعة النفط والغاز، اليوم الخميس "إن شركات الطاقة الروسية مشارك مسئول في سوق الطاقة العالمية، وقد أثبتت نفسها عبر أكثر من تعاقد وأظهرت الوفاء الصارم بالتزاماتها".

وأضاف بوتين:" أن محاولات الدول الغربية الضغط على شركات الطاقة الروسية والاستعاضة عن مواردنا من الطاقة بإمدادات بديلة سيؤثر حتما على الاقتصاد العالمي بأسره"، مشيرا إلى أن أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن.

وتابع الرئيس الروسي: " أن المثير للدهشة هو أن ما يسمى بالشركاء في الدول غير الصديقة يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي"، لافتا إلى أن الأمر ببساطة يكمن في أنه لا يوجد بديل معقول للغاز الروسي في أوروبا الآن.


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