اليوم السابع
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البرلمان الأوكرانى يصنف روسيا دولة إرهابية

الخميس، 14 أبريل 2022 08:39 م
البرلمان الأوكرانى يصنف روسيا دولة إرهابية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن البرلمان الأوكرانى صنف روسيا كدولة إرهابية، حسبما ذكرت شبكة العربية.

 

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن مروحيات ومقاتلات القوات المسلحة الروسية قامت خلال اليوم /الخميس/ بتدمير 7 أهدفا عسكرية أوكرانية من بينها مستودعا للصواريخ والمدفعية وأماكن لتجمع الأفراد والمدرعات.

 

وأضاف كوناشينكوف - في إحاطة إعلامية نقلت عنها وكالة /سبوتنيك/ الروسية - "قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية خلال يوم واحد بتدمير 7 أهداف عسكرية أوكرانية، من بينها: "مستودع للصواريخ والمدفعية في منطقة بريفوليي، 6 أمكان لتجمع أفراد ومدرعات الفرقة 54 مركبات والفرقة الهجومية 128 في فيليكايا نوفوسيلكا، وتيمينوفكا، وإيفانوفكا، وكراماتورسك، وبوغورودنيتشنوي".

وأشار إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية قامت بتدمير 132 هدفا عسكريا أوكرانيا، بينها 110 منطقة لتجمعات الأفراد.

وقال: "قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير 132 هدفا، من بينها: 8 نقاط قيادة، و110 نقطة دفاعية ومنطقة تجمع أفراد، و4 بطاريات مدفعية، ومستودع ذخيرة".

وأضاف أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية بتدمير أكثر من 130 طائرة عسكرية أوكرانية.

وقال: "بلغ إجمالي ما جرى تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 131 طائرة، 104 مروحيات، و245 منظومة صواريخ، و448 طائرة مسيرة، و2188 دبابة ومدرعة، و248 راجمة صواريخ، و957 مدفعية ميدان وهاون، و2088 وحدة مركبة عسكرية خاصة".

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