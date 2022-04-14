الاتحاد الأوروبي واليابان يستعرضان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

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عقد كبار المسئولين من الاتحاد الأوروبي واليابان اجتماعًا غير رسمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة المشتركة الثنائية؛ حيث استعرضت سبل تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والخطوات التالية لزيادة عمق العلاقات الثنائية.



وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس: أن الاجتماع أظهر مدى اتساع وعمق الشراكة الاستراتيجية، التي توفر أساسًا متينًا لتعميق التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي واليابان.



وخلال الاجتماع، الذي انعقد في الساعات الماضية، أدان الجانبان العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكدا عزمهما على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن العقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، بما في ذلك ما يتم في إطار مجموعة السبع الكبار.

كما أدان الاتحاد الأوروبي واليابان دور نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في تسهيل نقل المعدات والجنود الروسي إلى أوكرانيا بحسب البيان.



وأضاف أن الجانبين ناقشا تداعيات الأزمة الأوكرانية على البيئة الأمنية الأوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وحددا السبل لزيادة تعزيز التعاون الأمني ​​والدفاعي ، بما في ذلك الأمن السيبراني، والأمن البحري، والمعلومات المضللة، وعدم الانتشار. وأكدا أيضا التزامهما الكامل بالتنفيذ الطموح للتحالف الأخضر، وتبادلا وجهات النظر حول التقدم المحرز في ملف المناخ؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار التحالف لتسريع الانتقال نحو اقتصادات محايدة مناخياً ومرنة وصديقة للتنوع البيولوجي ودائرية وفعالة في استخدام الموارد بحلول عام 2050.



وأخيراً، أبرز البيان: أن الاتحاد الأوروبي واليابان يتطلعا إلى الانتهاء في المستقبل القريب من العمل المشترك الجاري بشأن إطلاق شراكة رقمية طموحة بين الجانبين.