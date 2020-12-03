اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير القوى العاملة يوزع 2600 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة بأسوان

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:04 م
وزير القوى العاملة يوزع 2600 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة بأسوان محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، 2600 شهادة "أمان"، و10 شنط عدة نجارة وسباكة وكهرباء، فضلا عن 20 شنطة غذائية وبطاطين، ومهمات وقائية للعاملين بمستشفيات العزل، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ودعما للنماذج المشرفة من هذه الفئة، والفئات الأكثر احتياجا منها، وذلك بحضور محافظ الإقليم اللواء أشرف عطية، والمهندس محمد عبد الله الحوت، رئيس شركة كيما، ومحمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، وسهير الليثى، وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وسلم الوزير، 5 دروع وشهادات تقدير لشركات المقاولات ومقاولى المحاجر المساهمين فى دعم العمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير: إن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24ساعة ويتم تجديدها سنويا.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة سوف تكثف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة لتقديم الرعاية لها خاصة تلك المتضرر من الجائحة التى يمر بها العالم أجمع، وأن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة، لافتا إلى أن لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام 2021 ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة على مستوى الجمهورية.

 

 
IMG_1139
 

 

IMG_1141
 

 

 

IMG_1150
 

 

 

IMG_1180
 

 

 

IMG_1186
 

 

 

IMG_1193
 

 

 

IMG_1213
 

 


 



 


القوى العاملة

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

أسوان

محافظه اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة