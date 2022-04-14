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الأوقاف تسلم الفائزين بمسابقة شهر القرآن سلسلة "رؤية".. صور

الخميس، 14 أبريل 2022 01:45 م
الأوقاف تسلم الفائزين بمسابقة شهر القرآن سلسلة "رؤية".. صور الأوقاف تسلم الفائزين بمسابقة شهر القرآن سلسلة "رؤية"
كتب على عبد الرحمن

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استقبلت مديريات الأوقاف الفائزين في مسابقة شهر القرآن - المرحلة الأولى - الذين فازوا بجوائز الإجابات اليومية ، وقد تم تكريم الفائزين بتسليمهم مجموعة متميزة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، وسيتم صرف الجائزة المالية لهم خلال أيام.
 
وقالت الوزارة إن المسابقة تأتى في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لافتة إلى الفائزين هم:
1. أحمد سمير محمد محمود علي الدقهلية من ذوي الاحتياجات الخاصة
2. هشام عبد المبدي خلف حصاوي سوهاج مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط
3. صابرين فوزي أحمد محمد المنيا معلم أول علم نفس وواعظة متطوعة بوزارة الأوقاف
4. محمود محمد بيومي غنيم الشرقية مهندس زراعي
5. محمود عبد النعيم حمدي نبوي المنوفية سائق
6. ندى محمد ناجي فنديس الدقهلية طالبة امتياز بكلية الطب جامعة عين شمس
7. محمد أحمد محمد محمد القهوجي الغربية إمام وخطيب
8. أمنية حسن علي رفاعي كفر الشيخ حاصلة على دبلوم صناعي
9. عبد الله رشاد السعيد إبراهيم التلباني دمياط بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون
10. أحمد محمد رشدي زكي بني سويف مهندس مدني
11. ميسا جابر عبده ورورى المنوفية واعظة متطوعة
12. منى محمد أحمد إبراهيم الوادي الجديد موجه أول لغة إنجليزية بإدارة الخارجة التعليمية
ويسرنا أن ننشر صور التكريم الواردة إلينا من المديريات 
 
 
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