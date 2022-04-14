الأمن العام يضبط 160 قطعة سلاح نارى وينفذ 89 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، العديد من الحملات الأمنية لرصد الخارجين عن القانون وتمكنت من ضبط 160 قطعة سلاح نارى ، 164 قضية مخدرات وتنفيذ 89641 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

كما شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ، قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ضبط (3293) قضية متنوعة.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء (13599) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، كما رصدت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم (180) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب". كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ، في ضبط (123) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (1285) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية) ، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى ، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط (6) قضايا وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط عدد (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1499) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد (243) حكم قضائى متنوع ، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط (9) قضايا.