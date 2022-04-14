اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلى على أطراف رام الله

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بالرصاص، واعتقلت 7 مواطنين، مساء اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء "وفا"، بأن مواجهات دارت في القرية، أطلق خلالها الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب بعيار حي في إحدى قدميه، ووصفت حالته بالطفيفة.
وأثناء المواجهات التي اندلعت على طول مقطع الجدار الفصل العنصري المقام غرب القرية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين رسلان عبد الباسط رسلان (20 عاما)، وأحمد محمود عامر (31 عاما)، كما هاجمت مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم في ملعب المدرسة المجاور واعتقلت خمسة منهم تتراوح أعمارهم بين 10 و 13 عاماً.
اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلى على أطراف رام اللهالخميس، 14 أبريل 2022 08:54 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى
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أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بالرصاص، واعتقلت 7 مواطنين، مساء اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله.
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