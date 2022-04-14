استشهاد فلسطينى إثر إصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيتا جنوب نابلس.

وكان قد استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 11 مواطنا على الأقل في مواجهات متواصلة منذ ساعات في بلدة سلواد، شمال محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب الفلسطيني عمر محمد عليان (20 عاما) بعد إصابته برصاصة حي في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب صدر عنها، وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكتف من بلدة سلواد، لشاب ووصفت حالته بالمستقرة، كما أصيب خمسة آخرين بجروح مختلف بحسب بيان الوزارة.