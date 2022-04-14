إنشاء 101 مكامير فحم مطورة وإزالة المكامير العشوائية بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، إن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعيه ولابد من تفعيل دور المواطنين جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق ودعم سياسة الدولة في هذا الشأن، وكذا ضرورة تبني وتفعيل كافة الاجراءات الاستباقية لمواكبة والتكيف مع أي تغیرات مناخية متوقعة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على محورين أساسيين اولهما الوقاية، وإعداد الخطة الإستباقية لمواجهة التغيرات المناخية والمحور الثاني وضع خطة للأزمات و الكوارث سواء الطبيعية ، المناخية ، البيئية أو الغير طبيعية ووضع خطط تبادلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمحافظات المجاورة، كما أشار إلى دعم المحافظة المستمر لكافه المشروعات الصديقة للبيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة.

وشدد على إزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن مع إتاحة التمويل اللازم وعقد ندوات للشباب لمثل تلك المشروعات الصديقة للبيئة.

وأوضح محافظ البحيرة أنه خلال الفترة الماضية تم إنشاء 101 مكمورة مطورة "65 بمركز رشيد -28 بمركز الدلنجات - 7 بمركز ابو المطامير - 1 بمركز كوم حمادة".

وأكد محافظ البحيرة أن المكامير المطورة تعد من التجارب الرائدة التي يجب تعميمها وتوثيقها لما لها من تأثير كبير في ترشيد واستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وانتاج فحم نباتي قابل للتصدير يحقق زيادة في مصادر الدخل القومي.