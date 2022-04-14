إغلاق محور المشير طنطاوى لمدة أسبوع بسبب إنشاء كوبرى.. إنفوجراف

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة عملية غلق لمحور المشير طنطاوى لإنشاء كوبرى سيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات ونلخص تفاصيل الغلق فى الإنفوجراف التالى:

محور المشير

- غلق لمحور المشير باتجاه مناطق مدينة نصر قبل منطقة الأعمال

- عملية الغلق تستمر لمدة أسبوع حتى الثلاثاء المقبل

- تحويل حركة المركبات عن طريق الانحراف يميناً اتجاه طريق مستحدث لمسافة (100) متر والعودة مرة أخرى إلى محور المشير اتجاه مناطق مدينة نصر

- تعيين خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى المحور

- تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بالوصلة المارة أعلى محور المشير لإنشاء الكوبرى

- الأعمال ستكون لمدة 7 أيام ليلاً ونهاراً لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال