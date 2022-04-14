اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 03:08 م
أكرم القصاص
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إغلاق محور المشير طنطاوى لمدة أسبوع بسبب إنشاء كوبرى.. إنفوجراف

الخميس، 14 أبريل 2022 03:00 م
إغلاق محور المشير طنطاوى لمدة أسبوع بسبب إنشاء كوبرى.. إنفوجراف محور المشير طنطاوي

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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة عملية غلق لمحور المشير طنطاوى لإنشاء كوبرى سيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات ونلخص تفاصيل الغلق فى الإنفوجراف التالى:
 
محور المشير
محور المشير
 
- غلق لمحور المشير باتجاه مناطق مدينة نصر قبل منطقة الأعمال
 
- عملية الغلق تستمر لمدة أسبوع حتى الثلاثاء المقبل
 
- تحويل حركة المركبات عن طريق الانحراف يميناً اتجاه طريق مستحدث لمسافة (100) متر والعودة مرة أخرى إلى محور المشير اتجاه مناطق مدينة نصر
 
- تعيين خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى المحور
 
- تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بالوصلة المارة أعلى محور المشير لإنشاء الكوبرى
 
- الأعمال ستكون لمدة 7 أيام ليلاً ونهاراً لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال

محور المشير طنطاوي

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