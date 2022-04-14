إحالة "قانون الاقتراض" للبرلمان فى لبنان ودعم القمح والدواء بـ88 مليون دولار

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وافق مجلس الوزراء اللبناني على إحالة مشروع قانون الاقتراض إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى استخدام 88 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بلبنان والمحالة لها من صندوق النقد الدولي العام الماضي، وذلك لتوفير 15 مليون دولار لدعم القمح و13 مليون دولار للدواء و60 مليونا للكهرباء.

جاء ذلك ضمن قرارات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وتناول الاجتماع اليوم استعراض الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ومشروع قانون السرية المصرفية، حيث طُلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم حول الاتفاق بعد أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجددا على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل بخصوص صوامع القمح بميناء بيروت، وتم تكليف مجلس الانماء والاعمار الإشراف على عملية الهدم، إضافة إلى تكليف وزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء الميناء.

كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار، لاتخاذ التدابير التحضيرية المتعلقة بزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى لبنان خلال شهر يونيو المقبل، كما تمت الموافقة على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تمكينا لمباشرة مهامها المحددة في قانون انشائها.