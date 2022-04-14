أول مجمع مميكن متكامل للمصالح الحكومية بالوادى الجديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن انتظام تنفيذ أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالى مليار جنيه.



اليوم السابع يرصد فى 6 صور الأعمال الجارية والإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة.



كما أكد المحافظ البدء في أعمال رصف الطرق الداخلية والانتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتركيب الواجهات بالمباني التي جرى انتهاء أعمال الإنشاءات بها، والحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة.



وكانت بدأت محافظة الوادي بموقع متميز بمدينة الخارجة، على مساحة 101 فدان شمال المدينة، إقامة أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات، بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.



ويجري تنفيذ مبنى المجمع الحكومي بتكلفة 110 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 80%، ومبنى جهات حكومية متعددة"، بتكلفة 72 مليون جنيه، ومبنى "التعامل مع الجمهور" بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى "المول التجاري" بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه.



كما يجري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه.

























