أخبار مصر.. طقس غد مائل للحرارة نهاراً بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23

والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 11.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

تحقيقات النيابة العامة تؤكد عدم احتواء شوكولاتة بالسوق على مواد مخدِّرة

أكدت تحقيقات النيابة العامة عدم احتواء منتج الشوكولاتة الذى أثار الجدل مؤخرا على أية مواد مخدِّرة.

وقال بيان للنيابة العامة إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان رصدت مطلع الشهر الجاري تداولَ أخبارٍ ومنشوراتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدّعي احتواءَ منتج مستورد للشوكولاتة على نبات الخشخاش الذي يُكسبه بذلك موادَّ مُخدِّرة، وكان من بين تلك المنشورات منشورٌ لرئيسِ جامعة القاهرة الأسبق، وقد تزامنَ ذلك مع بلاغٍ تلقتْه النيابةُ العامة بشأن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقد استهلتها بسؤالِ مالك الشركة المستورِدة لمنتج الشوكولاتة الذي شهِد بأنَّ ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد غيرُ صحيح؛ لأنه يستورده من دولة ألمانيا وفقًا للإجراءات الصحيحة، وأنَّ المنتج خالٍ تمامًا من أي موادَّ مخدّرة، إذ خضع لاختبارات فنية ومعملية لازمة قبل دخوله البلاد، وتم إرسال عينة منه « للهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء »، والتي وافقت بعد الفحص على تداوله بالسوق المصري لانطباق كافَّة الشروط القياسية المصرية عليه، وقدَّم لذلك في التحقيقات الإفراجَ الصحيّ الصادر من الهيئة، وما يُفيد سدادَه الجمارك المستحقة على الاستيراد.

وقد أرسلت النيابة العامة عينةً من منتج الشوكولاتة لمصلحة الطب الشرعي، وانتدبت أحد الأطباء بها لإجراء الفحص اللازم عليها؛ لبيان إذا ما كانت تحوي أي مواد مخدرة مُدرجة بجدول قانون المخدرات من عدمه، وقد ورد التقرير الخاصّ بالفحص ليؤكد خلو عينة الشوكولاتة المرسلة من أي مواد مخدرة.

بنك ستاندرد تشارترد يخرج من 7 أسواق أفريقية وعربية ليركز فى مصر والسعودية

أصدر بنك ستاندرد تشارترد البريطانى بيانا اليوم الخميس، ليعلن انسحابه من كل من أنجولا، الكاميرون، جامبيا، سيرا ليون، زيمبابوي، لبنان، والأردن، كما أعلن أنه سيوقف خدماته بالنسبة للأفراد في تانزانيا وساحل العاج ليقتصر عمله علي الشركات في هاتين الدولتين، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

وبرر البنك الشهير هذا القرار أن تلك الأسواق ساهمت بـ1% فقط في الدخل الذي حققه في عام 2021 وبنفس تلك النسبة الضئيلة في الربح قبل خصم الضرائب، كما أكد البنك تمسكه بالتواجد في المنطقة منوها انه افتتح فرعه الأول في المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي كما حصل علي تصريح من البنك المركزي المصري منذ يومين لتشغيل فرع له في مصر.

"نحن نركز على فرص النمو الأكبر بالتزامن مع جعل عملنا أكثر بساطة"، صرح الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد بيل ونترز في البيان الصادر عن البنك.

وأضاف البيان أن ستاندرد تشارترد في انتظار الموافقة علي الخروج من ال7 أسواق السابق ذكرها وتقليل أعماله في أخري من قبل الجهات المنظمة في تلك البلدان.

سفيرا فرنسا وبلجيكا يشكران الرئيس السيسى لاهتمامه بمتابعة حادث أسوان

أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، والسفير البلجيكي فرانسوا كورنية بالتحرك السريع لمحافظ أسوان أشرف عطية في الساعات الأولى من وقوع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق أبوسمبل جنوب أسوان، كما أعربا عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات الحادث، بجانب مواساته وتقديم العزاء لأسر المتوفين.

وزار محافظ أسوان أشرف عطية المصابين في الحادث داخل مستشفى أسوان الجامعي من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج من تماثلت حالته للشفاء ونقلهم للقاهرة مع الفوج السياحي المرافق لهم.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أنه جرى الانتهاء من استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث، وذلك في حضور سفيري فرنسا وبلجيكا، والوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، فضلًا عن رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان.

الإسكان: مد حجز وحدات موظفى العاصمة الإدارية حتى 28 أبريل

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة (بدر) بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية، ليصبح حتى يوم الخميس الموافق 28/4/2022، بهدف استيعاب كافة أعداد المتقدمين.

وأشارت إلى أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم (135) بتاريخ 15/3/2021 للبدء في طرح الوحدات السكنية للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين إلى العاصملة الإدارية، حيث قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وقت سابق بفتح باب الحجز للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة لعدد 9024 موظفا كمرحلة أولى، وذلك بداية من يوم 16/3/2022، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nrh.shmff.gov.eg للقيام بتسجيل ورفع المستندات الخاصة بحجز الوحدات.

وأوضحت مى عبد الحميد أنه حتى تاريخه قام عدد 5702 موظف بسداد مقدمات جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان وقام 5279 موظفا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق استعداداً للبدء في إجراء القرعة العشوائية لتخصيص وحداتهم السكنية، ومن ثم البدء في إجراءات الاستعلام الائتماني ومنح التمويل والتعاقد على الوحدة السكنية. هذا مع التأكيد على أنه تم بالفعل إرسال رسائل نصية لعدد 3446 موظفا لم يقوموا بإنهاء إجراءات السداد والتسجيل حتى تاريخه، لإعلامهم بالموعد الجديد للتقديم وسرعة اتخاذ اللازم من جانبهم منعاً لضياع فرصة حصولهم على وحداتهم السكنية.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضي من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت

وزير التنمية المحلية يصدر حركة المحليات السنوية.. تعيين وترقية 58 قيادة جديدة

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر.

كما تم تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.

الأرصاد: طقس بارد ليلا وموجة حارة تبدأ أول الأسبوع بكافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار أجواء معتدلة علي شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 26 درجة، ويظل الطقس بارد في فترات الليل والصباح الباكر، ومع نهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع علي كافة الأنحاء لتؤثر موجة حارة علي كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22، والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 13 .

محافظ القاهرة يوجه باتخاذ الإجراءات حيال الشركة المتسببة بكسر خط غاز مدينة نصر

وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المنفذة التي تسببت في كسر خط الغاز بمدينة نصر لعدم التنسيق المسبق مع الجهات المعنية.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، تابعا مساء امس جهود إطفاء حريق حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

وتم على الفور الإنتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع إمتداده، ويتم حاليًا القيام بأعمال التبريد.