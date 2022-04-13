15 صورة ترصد الجهود الجبارة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نجحت الدولة فى تنفيذ 157 مشروع فى الصرف الصحى بتكلفة 13.1 مليار جنيه بالبحيرة ، فى مشروعات مختلفة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى خلال السنوات الماضية.

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية لتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها.

مشيراً أن البحيرة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن ومراكز المحافظة لتحسين البنية الأساسية وتدعيم المراكز والقرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وذلك اتساقا مع توجه الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية والذي يمثل أولوية ملحة حيث ظهر هذا جلياً في حجم الاعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي والتي بلغت خلال الفترة من 2018 وحتى الآن 13.1 مليار جنيه لتنفيذ عدد 157 مشروع تمثلت في ( 5.4 مليار جنية صرف صحي – 7.7 مليار جنية مياه شرب )، حيث تم تنفيذ 77 مشروع منها ( 54 مشروع صرف صحي - 23 مشروع مياه شرب ) وجاري العمل بـ 80 مشروع ( 73 مشروع صرف صحي – 7 مشروعات مياه شرب ) .

كما أكد محافظ البحيرة أن ما تم خلال تلك الفترة وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذي يولي المحافظة اهتماما كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ عدد 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليار و500 مليون جنية (تم الانتهاء من3634 مشروع بتكلفة 49 مليار و500 مليون جنيه وجارى العمل بعدد 691 مشروع بتكلفه 31 مليار جنيه).























































