10 قرارات لتنفيذى الوادى الجديد أهمها حظر خروج القمح من المحافظة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء عادل مسك نائب مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وفى مستهل الإجتماع قدم المحافظ التهنئة لأبطال القوات المسلحة وأهالى المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان فى حرب أكتوبر المجيدة، داعياً الله أن يديم على مصر ريادتها وإزدهارها.

وجاءت أهم القرارات ما يلى :

◾ استعداد وجاهزية قطاع التعليم لإمتحانات الثانوية العامة وتكثيف القوافل التعليمية بالمناطق النائية للتيسير على الطلاب

◾مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

◾تكثيف حملات المتابعة والرقابة على الأسواق والمخابز

◾ تفعيل دور الجمعيات الفئوية ومبادرات توفير السلع الأساسية واللحوم بكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والإعلان عن أرقام الشكاوى والتواصل مع فروع حماية المستهلك و هيئة سلامة الغذاء .

◾متابعة موقف توريد محصول القمح طبقاً للمساحات المنزرعة بكل مركز والتأكيد على حوافز التوريد

◾حظرخروج الأقماح خارج المحافظة أو بين المراكز إلا بتصريح رسمى.

◾سرعة رفع كفاءة وإصلاح الحفر بطريق بغداد /الأقصر حفاظًا على سلامة مستخدمى الطريق وعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق بالمحافظة.

◾إعداد تقرير مفصل عن موقف محطات مياه الشرب الجديدة والتى لم تدخل الخدمة لبحث سرعة تشغيلها لخدمة المناطق المجاورة.

◾تخصيص موقع لإنشاء فرع لكليتى الزراعة والطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد بمركز الداخلة.

◾حصر المساعدات الإنسانية المقدمة من المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية لضمان وصولها لكافة المستحقين وتغطية إحتياجاتهم.