محافظ الوادى الجديد يبحث تطوير منطقة عزبة البلايلة بالخارجة .. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء ، منطقة عزبة البلايلة بالخارجة ، استجابة لمطالب أهالي المنطقة ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث رافقته حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد خطة لتطوير المنطقة تشمل توسعة ورصف مدخل المنطقة والطرق الداخلية وإنارتها وإزالة أى عوائق تواجه أعمال التطوير مع تعويض أصحابها التعويض المناسب، كما وجه بإنشاء ميدان بجوار مسجد إبراهيم شكري ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد لإضفاء مظهر حضاري.

من ناحية أخرى، تابع الزملوط سير العمل بمنفذ السلع الغذائية المخفضة التابع للإدارة التعليمية بالخارجة، موجهًا بتوفير كافة أنواع السلع من لحوم وخضروات وفاكهة ومنتجات الألبان، والتوسع في فتح منافذ بالمدارس لخدمة الأحياء السكنية المحيطة..



محافظ الوادى الجديد يتفقد منطقة البلايلة بالخارجة (2)



محافظ الوادى الجديد يتفقد منطقة البلايلة بالخارجة (3)



محافظ الوادى الجديد يتفقد منطقة البلايلة بالخارجة (4)



محافظ الوادى الجديد يتفقد منطقة البلايلة بالخارجة (5)



محافظ الوادى الجديد يتفقد منطقة البلايلة بالخارجة (6)



محافظ الوادى الجديد يتفقد منطقة البلايلة بالخارجة (7)



محافظ الوادى الجديد يتفقد منطقة البلايلة بالخارجة (8)