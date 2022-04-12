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15 جنيها للفرد.. اعرف دار الإفتاء المصرية حسبت قيمة زكاة الفطر إزاى؟

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:00 م
15 جنيها للفرد.. اعرف دار الإفتاء المصرية حسبت قيمة زكاة الفطر إزاى؟ زكاة الفطر
كتب لؤى على

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أعلنت دار الافتاء أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 15 جنيها كحد أدنى عن الفرد، وأوضحت الدار كيفية حسابها لقيمة زكاة الفطر، وذلك عبر منشور لها تضمن طريقة بسيطة وميسرة، ولغة عامية أيضا سهلة وبسيطة، وذلك على النحو الآتى:
 
حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله.
 
طيب سعر أردب القمح 900 جنيه.
 
والأردب فيه 150 كيلو.
 
يبقى سعر الكيلو 6 جنيهات.
 
طيب والزكاة أد إيه؟.. صاع من قمح.
 
طيب الصاع يساوي كام كيلو طلع يساوي 2.04 كيلو.
 
يبقى نضرب 2.04 كيلو ×6.
 
يطلع الناتج 12.24 جنيه.
 
ودار الإفتاء قالت إنه 15 جنيها.
 
يعني كمان مزودين عن السعر بشوية بحيث اختلاف الأسعار في الأردب.
 
و 15 جنيها الحد الأدنى.. يعني طلع أكتر من 15 جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك.
 
بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد 15 جنيها.
 
وتخرج قبل صلاة العيد.
 
ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

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اليوم السابع بلس

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