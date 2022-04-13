اليوم السابع
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هانى الناظر يكشف عن موقف إنسانى حدث مع طفل ووالده فى العيادة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:39 ص
هانى الناظر يكشف عن موقف إنسانى حدث مع طفل ووالده فى العيادة هاني الناظر
كتبت : شيماء عبد المنعم

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كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن موقف إنساني حدث بعيادته، حيث كتب علي الفيس بوك الخاص به: "النهاردة كنت بكشف علي طفل ومعاه والديه وبعد ما كتبت له العلاج وهو ماشي قالي شكرا يا عمو، فقال له والده عيب قل شكرا يا دكتور  !! أنا زعلت جدا من الأب وقلت له كلمة عمو بالنسبة لي أفضل بكثير فابتسم وقال لي ليه ؟".

هاني الناظر
هاني الناظر

 

وأضاف هاني الناظر قائلا "فقلت لأن الطفل لم يشعر بغربة وانا اتعامل معاه وعاملني كما لو كنت  من أفراد أسرته مما أسعدني جدا وهذا كان أول درس علمه لي والدي عندما بدات حياتي العملية فكان دائما يقول لي عامل الطفل كانه ابنك وعامل الأكبر منك كأنه والدك أو أخوك الكبير  فاذا فعلت فانت عندئذ تكون طبيب".

 

وكان قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه يجب ممارسة أبسط أنواع الرياضة في شهر رمضان الكريم، وليكن المشي، حيث يجب النزول بعد الفطار بساعتين للمشي في الهواء الطلق لمدة نصف ساعة.


أضاف الناظر، في لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، أن المشي في رمضان يجب أن يصاحبه شرب المياه بكميات كبيرة، حتى يتم القضاء على الخمول وحرق السعرات الحرارية، مردفا: "المشي قبل الفطار يتعب من يقوم به، لأن السكر يكون قليلا في الجسم، ومع المشي يتم بذل مجهود أكبر وهذا يتعب الإنسان، إنما بعد الفطار فهو أمر رائع".
 

وتابع الدكتور هاني الناظر: "معظم الناس التي تدخن الشيشة والسجائر وتصوم شهر رمضان، أقول لهم.. شهر رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين تماما، ويجب الامتناع عن هاتين العادتين السيئتين تماما في رمضان"، مستكملا: "أنا من الناس اللي بعد الفجر أكمل يومي، وهذا صحي، لأن قمة نشاط الإنسان تكون في الصباح، ونحن خلقنا حتى نبدأ يومنا باكرا وليس في فترات الظهر، وشهر رمضان فرصة جميلة جدا لممارسة جميع العادات الصحية بطريقة جيدة".


هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر

دكتور جلدية

دكتور هاني الناظر

عياده هاني الناظر

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