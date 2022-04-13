اليوم السابع
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نواب "محافظون": خرق بوريس جونسون لقواعد كورونا خطأ "لا يمكن الدفاع عنه"

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:47 م
نواب "محافظون": خرق بوريس جونسون لقواعد كورونا خطأ "لا يمكن الدفاع عنه" بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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وصف نواب محافظون موقف رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون بأنه "لا يمكن الدفاع عنه" بعد أن فرضت شرطة العاصمة غرامة على رئيس الوزراء لخرقه قواعد الإغلاق ، بينما احتشد وزراء الحكومة للدفاع عن جونسون.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن النائب نايجل ميلز ، أصبح آخر من دعا رئيس الوزراء إلى الاستقالة ، على الرغم من أن العديد من منتقدي جونسون الآخرين قالوا إنهم لن يضغطوا من أجل التصويت على سحب الثقة بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

 

وفي رسالة إلى أحد الناخبين أطلعت عليها "الجارديان" ، قال ميلز: "لا أعتقد أن منصب بوريس جونسون كرئيس للوزراء يمكن الدفاع عنه بعد خرق القواعد التي وضعتها حكومته. يجب أن يتمتع أولئك الذين يقودون البلاد بأعلى المعايير ، وبالتالي ، ونتيجة لهذه الغرامات ، أعتقد أن منصبه كرئيس للوزراء أصبح غير مقبول.

 

وأضاف "أعرف أن العديد من الناخبين فى دائرتى غاضبون بحق لأنه في الوقت الذي كانوا يلتزمون فيه بأشد القواعد صرامة ، لم يكن لدى البعض في داونينج ستريت اللباقة لمراعاة هذه القواعد."

 

وحذر  ميلز من أن هناك اكتشافات أسوأ لم تأت بعد.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على جونسون أن يستقيل حقًا بسبب مثل هذا الانتهاك القصير والخفيف نسبيًا للقواعد ، قال ميلز إن الشرطة تعتقد أن الأمر خطير بما يكفي لاستحقاق دفع غرامة وأن جونسون اختار عدم الاستئناف.

 

وأضاف "خوفي ، في الواقع ، هو أن الحفلات المتبقية التي يتم التحقيق فيها تبدو في الواقع مخالفات أسوأ بكثير للقانون من تلك التي تم تغريمه للتو بسببها. لا يذهلني أن هذه هي نهاية الوضع. إذا تم تغريمه بسبب هذا ، فعليك أن تعتقد أن المزيد سيأتي".

 

 

 


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

حفلات داونينج ستريت

الشرطة البريطانية

ريشى سوناك

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