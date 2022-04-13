اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:05 م
أكرم القصاص
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نسبة تنفيذ أعمال رصف 500 شارع بمنطقة العصافرة القبلية بالإسكندرية بلغ 98%

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:54 م
نسبة تنفيذ أعمال رصف 500 شارع بمنطقة العصافرة القبلية بالإسكندرية بلغ 98% رصف طرق الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، لسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة العصافرة قبلى، حيث تم الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإنارة التى تخدم المنطقة بنسبة 100% ، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة التى يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالى تكلفة 811 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود لسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالى تلك المناطق، وأوضحت مدير مديرية الطرق أنه يتم العمل على رصف حوالى 500 شارع بمنطقة العصافرة قبلى بإجمالى أطوال تصل إلى 51543 مترا، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالنطقة حتى الآن قد بلغت 98%.

وأكد الشريف على الدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التى تتم فى المنطقة، وقد أوضحت مدير وحدة تطوير العشوائيات انه تم الانتهاء من إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب بالمنطقة بإجمالى أطوال تصل إلى 34100 مترا، مشيرة الى أنه تم تركيب 1903 ذراع إنارة ،و160 عامود إنارة، و 2088 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة.


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