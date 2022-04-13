ندوة بوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم تحت عنوان "ريادة الأعمال"

كتب: مدحت وهبة

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم دورة تدريبة تحت عنوان "ريادة الأعمال ..توليد أفكار المشروعات الريادية"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وأكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية أن هذا التدريب يأتى فى إطار توجهات وزارة التضامن الاجتماعى نحو خلق فرصة عمل جديدة للشباب للحد من معدلات البطالة والخروج الآمن من دائرة الفقر وكذلك تحسين الأحوال المعيشية للشباب والانتقال بالأسر محدودة الدخل من الفقر .

وأكد هاشم أن التمكين الاقتصادى داخل المجتمع الجامعى والذي يستهدف الطلاب والعاملين معا يعد دورا أصيلا لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات خاصة أن الوحدات تستهدف فى أنشطتها بناء الإنسان من خلال تأهيله وتنمية وتطوير مهاراته الاجتماعية وقدراته الإنتاجية.

وتم تنفيذ ورشة العمل خلال يومين تم فيهما تناول عدة مفاهيم أهمها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية توليد الأفكار وكيف تكون ريادي أعمال ناجح لتحقيق التمكين الاقتصادي خاصة في المرحلة الجامعية واكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الخاصة لكي يصبحوا رياديين ناجحين.

كما تم طرح "برنامج حدد فكرة مشروعك" واستعراض الأفكار الريادية للطلاب، وتقييم الأفكار الريادية، ثم توزيع العمل للمشروعات الريادية، وفرص العمل لكل مشروع.

وفي السياق ذاته قالت أسماء عبدالقادر منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم إن هذه الدورة تأتي ضمن محاور عمل الوحدة "محور الحماية الإجتماعيةوالتمكين الاقتصادي"، حيث تقدم للدورة 1000 طالب، وتم اختيار عدد (٢٥٠) طالبا كمرحلة اولي للتدريب.

كما ذكرت انه نتج عن هذه الدورة أن قام الطلاب بطرح (١٥) فكرة ومشروعا لديهم سوف يتم استكمال العمل معهم م خلال ورش عمل صغيرة.







