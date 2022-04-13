اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:38 م
أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:49 م
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة الماضية ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، منها السفينة ( SAKHARA LOTUS ) والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 170 مترا و بعرض 27 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول  .
 
و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31271 طنا، تشمل  11200 طن فوسفات ، و 1567 طن بولي ايثلين، و 2200 طن أسمنت ، و 6834 طن رمل و 1370 طن علف، و 300 طن بصل و 7800 طن يوريا .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44773 طن تشمل :  570 طن مواسير و 1000 طن زيت طعام و 4500 طن خردة و 2171 طن ابلاكاش و 20922 طن قمح و 13438 طن فول و 1909 طن خشب زان و 5850 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 263 طن . 
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 603 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 608 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2242 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58089 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 274211 طنا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5079 شاحنة .
 
 

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