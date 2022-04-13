ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة الماضية

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، منها السفينة ( SAKHARA LOTUS ) والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 170 مترا و بعرض 27 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31271 طنا، تشمل 11200 طن فوسفات ، و 1567 طن بولي ايثلين، و 2200 طن أسمنت ، و 6834 طن رمل و 1370 طن علف، و 300 طن بصل و 7800 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44773 طن تشمل : 570 طن مواسير و 1000 طن زيت طعام و 4500 طن خردة و 2171 طن ابلاكاش و 20922 طن قمح و 13438 طن فول و 1909 طن خشب زان و 5850 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 263 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 603 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 608 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2242 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58089 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 274211 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5079 شاحنة .