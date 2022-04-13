مصرع طفل دهسا وإصابة 5 أخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طفل مصرعه دهسا أسفل سيارة، وأصيب آخر بسقوطه من قطار، كما أصيب 4 آخرين في حادثي تصادم على طرق كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع عدد من الحوادث بأنحاء متفرقة بالمحافظة،منها مصرع طفل دهسته سيارة، وسقوط طفل من قطار، واصابى 4 أشخاص بإصابات متفرقة في ثلاث حوادث.

وتبين من التقارير الطبية مصرع مازن محمود محمد، 5 سنوات، بكفر العجمى مركز بيلا، بدهسه بسيارة ملاكي، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة سيدى غازى، كما أصيب محمد لطفى السيد أحمد 16 سنة، بجروح متهتكة بأسفل القدمين وجرح بفروة الرأس تحرك، لسقوطه من القطار بسيدي غازي، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام .

كما أصيب 4 آخرين في حوادث منها تصادم أمام سوق الجملة، وأخر بالقرب من بورصة الأسماك رافد الطريق الدولي" بلطيم كفر الشيخ"، وحادث تصادم بعزبه الخمسين سيدي غازي.