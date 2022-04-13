محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف بمراكز ومدن المحافظة

الغربية محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، جولة تفقدية تابع خلالها أعمال الرصف في مركز ومدينة طنطا، كما تابع أعمال الرصف في مراكز قطور، السنطة وزفتى من خلال اجتماع عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية طريق المنطقة اللوجيستية والرابط بين الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ بطول 1400 متر بعرض 15 مترا في الاتجاهين، والذي يعتبر أحد المحاور المرورية الحيوية التي قامت المحافظة بإنشائها.

واستكمل المحافظ جولته داخل طنطا بتفقد آخر الأعمال بكورنيش الغفران، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب المقاعد والأعمدة الديكورية بالجزء الخاص بتطوير العشوائيات، وجاري أعمال الرصف بالجزء الخاص بالخطة الاستثمارية ليتطابق بذلك مع الجهة المقابلة للكورنيش من منطقة قحافة، كما تفقد أعمال تركيب البلدورات بشارع الجانبية، حيث أوشكت الأعمال على الانتهاء به.



وخلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن تابع رحمي نسب إنجاز مشروعات الرصف في الخطة الاستثمارية للعام الحالي، بكل من طنطا، قطور، السنطة وزفتى، ورافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حي أول طنطا محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.