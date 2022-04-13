محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحوطا.. صور

أسيوط – فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين بقرية الحوطا والوحدة الصحية بقرة العوامر بمركز ديروط وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير الوادى الجديد بقرى مركز ديروط ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة النائب حمادة زين قرشى عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهير فولى عضوا مجلس النواب والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس حازم سيد منسق عام المشروعات والمهندس أحمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات الوحدات الصحية بمركزى ديروط ومنفلوط والمهندس أحمد ممدوح المشرف على تنفيذ مشروعات مراكز الشباب بمركزى ديروط ومنفلوط ومسئولى الشركة المنفذة للأعمال.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية نزلة عبد اللاه التابعة لمركز ديروط وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذى يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ ويتكون مجمع الخدمات من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى المجمع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى وذلك لخدمة أهالى القرى والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية العوامر التابعة لمركز ديروط والتى يجرى انشائها بتكلفة 31.7 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ومن القمرر أن يحتوى الدور الأرضى على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثانى العلوى من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر معلناً دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات.

وأكد المحافظ إنه يجرى تنفيذ 35 مجمع خدمات على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية تعدت 384 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتاً إلى أن النهوض بالقطاع الصحى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتى تستهدف فى محافظة أسيوط تنفيذ 137 وحدة صحية ومركز صحى شامل بالقرى الأكثر احتياجًا وفقاً للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين موجهاً بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



انشاء الوحدة الصحية بالعوامر بديروط

محافظ أسيوط يتفقد انشاء الوحدة الصحية بالعوامر بديروط

محافظ اسيوط يتحدث مع المسئولين عن إنشاء الوحدة الصحية



جانب من جولة المحافظ

انشاء مجمع خدمات المواطنين بالحوطا بديروط

محافظ اسيوط يتفقد انشاء مجمع خدمات المواطنين بالحوطا بديروط

الأعمال الجارية بمجمع خدمات المواطنين بالحوطا بديروط

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية بمجمع خدمات المواطنين بالحوطا بديروط

تفقد انشاء مجمع خدمات المواطنين بالحوطا بديروط