اليوم السابع
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محافظة الجيزة تطور 6 محاور مرورية بالهرم وجنوب والبدرشين.. تفاصيل

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:18 م
محافظة الجيزة تطور 6 محاور مرورية بالهرم وجنوب والبدرشين.. تفاصيل رصف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور  للتسهيل علي المواطنين في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير محاور الحركة المرورية .
 
و كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية المدرجة بالعام المالي الحالي والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها لما لها من أهمية للمواطنين.
 
وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة خطط العمل الجارية لتنفيذ عددا من مشروعات الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق والتي شملت تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بجي جنوب الجيزة بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد والبدء في  ترميم نفق بهي الدين بركات تمهيدا لأعمال الدهانات والتطوير .
 
كما اطلع المحافظ علي نسب تنفيذ اعمال الطبقة السطحية بشارع اللبيني ضمن اعمال الخطة الاستثمارية، وتابع محافظ الجيزة أعمال رصف عددا من المحاور بمركز ومدينة البدرشين والتي ضمت تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عمر بن العاص بالإضافة الي رصف الطبقة السطحية بطريق سقارة السياحي والمدرج ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري .
 
وتابع المحافظ مجهودات حي الهرم في تنفيذ أعمال رصف الطبقه الرابطة بطريق المريوطية نطاق فيصل وجاري استكمال أعمال التنسيق العام للطريق .
 
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال بكافه المشروعات الجارية علي أكمل وجه قبل استلامها .
 

رصف الطرق

طرق الجيزة

اخبار الجيزة

المحاور المرورية

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