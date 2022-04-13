فطارك صحى في رمضان .. طبق القلقاس مفيد لصحتك ولا يسبب زيادة الوزن

فاطمة ياسر

إذا كنت من عشاق القلقاس فهذا التقرير سيفيدك لأنه سيقدم لك أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناوله، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

يعد القلقاس من الخضروات النشوية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالألياف، والمغنسيوم، وفيتامين سي و إي، والألياف، والبوتاسيوم.

وقدم التقرير العديد من فوائد تناولك للقلقاس، ومنها:

-يعد غذاء رائع للأمعاء لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا فتناولك له يعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الانتفاخ أو حدوث أي مشكلة صحية مرتبطة بها.

-عكس الشائع، فقد ثبت أن تناوب القلقاس يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، لأنه منخفض السعرات الحرارية.

-تقليل فرص الإصابة بالسرطان، لأن القلقاس يحتوي علي مركبات نباتية تسمي بوليفينول، التي من دورها تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

-يعمل القلقاس علي تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من تعرضه للارتفاع والسبب أنه يحتوي علي الألياف، والنشا التي تعمل علي تنظيم نسبة السكر.

-القلقاس يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بأمراض القلب، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وسعراته الحرارية منخفضه، ولذا فتناولك له يعد خيارا غذائي رائع.