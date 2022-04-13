اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فرنسا تجمد 25.6 مليار دولار من الأموال الروسية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:14 ص
فرنسا تجمد 25.6 مليار دولار من الأموال الروسية ماكرون
وكالات الأنباء

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أعلنت السلطات الفرنسية أنها جمدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو "نحو 25.6 مليار دولار" من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، لافتة إلى أنه يضاف إلى هذا المبلغ 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا صادرت 4 سفن شحن، وأربعة يخوت، كان آخرها في مرسيليا، بقيمة إجمالية تجاوزت 125.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 طائرات هليكوبتر تزيد قيمتها الإجمالية عن 60 مليون يورو، فضلا عن سبعة ملايين يورو من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى أن السلطات الفرنسية وضعت يدها على 33 عقارا، بينها 19 شركة مدنية عقارية، وتستعد لوضع اليد على حوالى 10 عقارات أخرى.

 


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